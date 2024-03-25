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        Serik'te Kütüphane Haftası kutlandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:21
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        Serik'te Kütüphane Haftası kutlandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

        Serik Halk Kütüphanesi'ndeki programa, Kaymakam Cemal Şahin, Kütüphane Müdürü Ceyda Kocaadam, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Kocaadam, burada yaptığı konuşmada, 60. Kütüphane Haftasının "Dijital geleceğin anahtarı yapay zeka" temasıyla kutlandığını belirterek, kütüphanelerin bilgiye erişimde önemli rol oynadığını söyledi.

        Teknolojinin hızlı gelişmesiyle kütüphanelerin sadece kitapların saklandığı ve ödünç verildiği yerler olmaktan çıkarak, aynı zamanda bilgiye erişim merkezleri haline geldiğine dikkati çeken Kocaadam, "Artık kütüphanelerde internet erişimi, dijital kaynaklar, e-kitaplar ve çevrim içi veri tabanları gibi birçok teknolojik imkan bulunmaktadır. Teknolojinin kütüphanelerdeki rolü, bilgiye erişimi demokratikleştirmek ve herkesin eğitim, öğretim ve kişisel gelişim hakkına erişimi sağlamaktır." diye konuştu.

        Öte yandan, Serik Halk Kütüphanesinden en çok ödünç kitap alan okul öncesi grubunda Eli Erva Altay, Çınar Ece Atıcı, Mehmet Kemal Tıraş, çocuk kategorisinde Beren Su Atıcı, Elif Berra Eren, Cemre Aslan, yetişkin kategorisinde ise Ramazan Elmas, Ümit Tuncer Akın ve Narin Altay'a çeşitli hediyeler verildi.

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