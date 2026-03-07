Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı

        Antalya'da esnaf kefalet kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yakalanan 84 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 21:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı

        Antalya'da esnaf kefalet kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yakalanan 84 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odasına yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 84 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 84 şüpheliden 12'si tutuklandı, 72'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Antalya'da esnaf kefalet kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltı kararı verilen 84 şüpheli yakalanmış, soruşturma kapsamında 36 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.

        Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 75 milyon lira değerindeki tapu ve mal varlıklarına el konulmuş, toplamda 42 milyon 709 bin 140 lira kamu zararına yol açtıkları tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Beşiktaş'tan derbiye özel koreografi!
        Beşiktaş'tan derbiye özel koreografi!
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Kemer'de iftar sofrası Çamyuva'da kuruldu
        Kemer'de iftar sofrası Çamyuva'da kuruldu
        Antalya'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Antalya'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Grand Prix Apollon Temple Bisiklet Yarışları, Manavgat'ta düzenlendi
        Grand Prix Apollon Temple Bisiklet Yarışları, Manavgat'ta düzenlendi
        Kaymakam Öztürk gazilerle bir araya geldi: "Sizlerin ödediği bedeller sayes...
        Kaymakam Öztürk gazilerle bir araya geldi: "Sizlerin ödediği bedeller sayes...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir "8 Mart Dünya Kadınlar Gü...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir "8 Mart Dünya Kadınlar Gü...