Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi

        Galatasaray Futbol Takımı, milli maçlar dolayısıyla Trendyol Süper Lig'e verilen arada kamp yapacağı Antalya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:47 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Futbol Takımı, milli maçlar dolayısıyla Trendyol Süper Lig'e verilen arada kamp yapacağı Antalya'ya geldi.

        İstanbul'dan milli arayı geçireceği kente uçakla gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

        Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

        Süper Lig'de 30. haftayı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı takım, kamp yapacağı Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki otele otobüsle hareket etti.

        Antalya kampı 28 Mart Perşembe günü sona erecek Galatasaray, ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı
        Netanyahu'dan "hükümet dağılabilir" uyarısı

        Benzer Haberler

        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Antalya'nın altyapısına ilişkin projeler...
        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Antalya'nın altyapısına ilişkin projeler...
        Mahra'nın babası: Kedi Eros davası gündem oldu, 23 gün acı çeken kızım bu k...
        Mahra'nın babası: Kedi Eros davası gündem oldu, 23 gün acı çeken kızım bu k...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek
        Akseki'de meyve ağaçları çiçek açtı
        Akseki'de meyve ağaçları çiçek açtı
        Alanya'da şurup içen çocuk hastaneye kaldırıldı
        Alanya'da şurup içen çocuk hastaneye kaldırıldı
        DÜZELTME - "Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti...
        DÜZELTME - "Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti...