Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda ikinci oldu
2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) futsal final maçında Brezilya'ya 7-4 mağlup olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) futsal final maçında Brezilya'ya 7-4 mağlup olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Antalya'daki Döşemealtı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 4-3 önde bitirdi.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyamayan milli takım, rakibine 7-4 mağlup oldu.
Bu sonuçla ay-yıldızlılar, şampiyonluğu kazanan Brezilya'nın ardından organizasyonu ikinci sırada bitirdi.
Portekiz'i 7-6 mağlup eden Meksika Futsal Milli Takımı ise üçüncü sırada yer aldı.
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