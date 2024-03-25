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        Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, Antalyaspor Başkanı Boztepe'yi ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:54
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        Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, Antalyaspor Başkanı Boztepe'yi ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'yi ziyaret etti.

        Manavoğlu, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Antalyaspor'un siyaset üstü bir konu olduğunu dile getiren Manavoğlu, "Antalyaspor şehrimizin tanıtımı noktasında çok büyük katkılar sağlıyor. Antalyaspor'u sonuna kadar destekliyoruz, inşallah 1 Nisan'dan itibaren daha çok destek vereceğiz." dedi.

        Özdemir Manavoğlu, ligin geri kalan bölümü için Antalyaspor'a başarı dileklerinde bulundu.

        Sinan Boztepe de ziyaretleri için Manavoğlu'na teşekkür ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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