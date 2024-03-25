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        Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 21:40 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:40
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        Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

        Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

        İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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