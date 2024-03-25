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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Kepez Belediyesi çalışanlarına veda etti

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, başkanlığını yürüttüğü Kepez Belediyesinin çalışanlarına veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 20:49 Güncelleme: 25.03.2024 - 20:49
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        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Kepez Belediyesi çalışanlarına veda etti
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, başkanlığını yürüttüğü Kepez Belediyesinin çalışanlarına veda etti.

        Antalya merkez ve ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren Tütüncü, Kepez Belediyesi önünde belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen iftara katıldı.

        Tütüncü, yaptığı konuşmada, 15 yıl boyunca her ramazan belediye çalışanlarıyla iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu seferkinin ise bir veda iftarı olduğunu söyledi.

        Belediye başkanlığı süresince belediye çalışanlarıyla bir aile olmayı başardıklarını ifade eden Tütüncü, şöyle konuştu:

        "Bugün Kepez Belediyesi memurundan işçisine, amirine kadar gerçekten bir olmayı, diri olmayı başarmış bir belediye. Aslında 15 yılın her birinde ömür vesilesi olarak bıraktığımız eserlere, hizmetlere, yaptığımız çalışmalara bakarsanız hepsinin altında kelimenin tam anlamıyla bunu görürsünüz. Şimdi bugün burada sizlerle güzel bir vedayı gerçekleştiriyoruz. Allah izin verirse 31 Mart 2024 itibariyle buradaki görevim sona eriyor. Arkamızda inanılmaz güzel bir Kepez bıraktık. Hem maliyesiyle hem yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin örnek belediyelerinden birini bizden sonra gelecek ekibe Allah'ın izniyle emanet ediyoruz. Herkese nasip olmaz böyle bir emanete sahip olmak. Gerçekten kurumsallaşmasını, A'dan Z'ye tamamlamış bir Kepez Belediyesi bırakıyoruz."

        - Belediye çalışanlarından helallik istedi

        Kendisinden bayrağı devralacak kişinin de bayrağı en iyi şekilde taşıması temennisinde bulunan Tütüncü, 15 yılda oluşturdukları Kepez Belediyesi çatısının altında çokça emek ve gayret ile uykusuz gecelerin olduğunu ifade etti.

        Tütüncü, Mart 2024 tarihi itibariyle belediye çalışanlarının maaşlarına 3'er bin lira zam yapma kararı aldıklarını vurgulayarak, en düşük taşeron işçi maaşının 31 bin lira, en düşük kadrolu işçinin maaşının da 46 bin liraya yükseldiğini kaydetti.

        Tütüncü, konuşmasının sonunda belediye çalışanlarından helallik istedi.

        İftara, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer ve belediye çalışanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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