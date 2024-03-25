Vali Hulusi Şahin'den Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğuna taziye ziyareti

Vali Şahin, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetlediğini ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek ile Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik'e taziye ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.