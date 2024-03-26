Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın farklı adres ve zamanlarda gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 107 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın farklı adres ve zamanlarda gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 107 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 16 Şubat-26 Mart 2024 tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı.

        Şahısların üst araması ve adreslerinde yapılan aramalarda 9 kilo 16 gram uyuşturucu, 486 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 98'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi

        Benzer Haberler

        Mahallenin 'süper muhtar'ı, bisikleti çalınınca yemek servisi için günde 10...
        Mahallenin 'süper muhtar'ı, bisikleti çalınınca yemek servisi için günde 10...
        Tüm zamanların yağış rekoru 491,5 kilogram ile Kemer'de
        Tüm zamanların yağış rekoru 491,5 kilogram ile Kemer'de
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi Antalya'da sona erdi
        Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi Antalya'da sona erdi
        Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
        Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Kepez Belediyesi çalışanlarına veda etti
        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Kepez Belediyesi çalışanlarına veda etti