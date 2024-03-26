Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

Şahısların üst araması ve adreslerinde yapılan aramalarda 9 kilo 16 gram uyuşturucu, 486 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 16 Şubat-26 Mart 2024 tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın farklı adres ve zamanlarda gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 107 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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