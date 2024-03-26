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        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 00:00 Güncelleme: 26.03.2024 - 00:00
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        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Muratpaşa ilçesi eski Lara yolunda, Hakan B. yönetimindeki 07 BNM 537 plakalı otomobil ile Turan Ç. idaresindeki 07 CTN 44 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle alev alan 07 BNM 537 plakalı otomobile çevredeki işyeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Araç sürücüleri ve yolcular ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Yaralanan 4 kişi kaza yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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