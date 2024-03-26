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        Mahallenin 'süper muhtar'ı, bisikleti çalınınca yemek servisi için günde 10 kilometre yürüyor

        ANTALYA'nın en eski mahallelerinden Haşim İşcan'da 2 dönemdir muhtarlık yapan Halil Ay (43), 10 yıldır yardıma muhtaç ailelere günde 2 kez yemek servisi yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 09:56 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:00
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        Mahallenin 'süper muhtar'ı, bisikleti çalınınca yemek servisi için günde 10 kilometre yürüyor
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        ANTALYA'nın en eski mahallelerinden Haşim İşcan'da 2 dönemdir muhtarlık yapan Halil Ay (43), 10 yıldır yardıma muhtaç ailelere günde 2 kez yemek servisi yapıyor. Mahallelinin 'Süper muhtar' diye seslendiği Ay, uzun süredir kullandığı ve yemekleri taşıdığı bisikleti çalındığı için günde 10 kilometre yürüyerek servise devam ediyor.

        '31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala, belediye başkan adayları kadar muhtarlar da çalışmalarını sürdürüyor. Muratpaşa ilçesinde, kentin en eski mahallelerinden olan Haşim İşcan'ın 2 dönemdir muhtarlığını yapan Halil Ay da yeni dönem için aday. Mahallelinin kendisini zorla aday gösterdiğini, bu talebi geri çevirmediğini belirten Ay, 2 dönemdir devam ettirdiği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Mahallede kimsesizler, evde bakıma muhtaçlar ve maddi geliri olmayanlara günde 2 kez bisikletle ücretsiz yemek servisi yapan muhtar Ay, çalınan bisikletinin yerine yenisini alamadığı için evlere servisi yürüyerek yapıyor. Günde 10 kilometre yürüdüğünü söyleyen Ay, "Bisikletim bir yemek dağıtımında çalındı ama ben durmuyorum. Artık yürüyerek dağıtıyorum. Spor da oluyor. Evlere yürüyerek servis yapıyorum. Gece gündüz demeden her türlü ihtiyaçlarına koşuyorum" diye konuştu.

        Mahallelinin kendisine 'Süper muhtar' diye seslendiğini ifade eden Ay, "Mahalleli sağ olsun, seviyor beni. 'Süper muhtar' diyorlar. Ben de onların her türlü sorununa koşmaya çalışıyorum. Hasta ziyaretleri, ilaç ve yemek dağıtımı gibi" dedi.

        Mahalleli ise Halil Ay için bastırdıkları 'Süper muhtar' afişlerini, mahallenin farklı noktalarına yapıştırarak seçim sürecinde destek oluyor. Halil Ay gibi bir muhtarları olmasından çok memnun olduklarını anlatan Şefika Fesleğen, "Çok hayırsever, herkese koşar. Benim her istediğimi yapıyor. Doktorlara götürdü, evin çatısını bile o geldi yaptı" diye konuştu.

        Mahalleliden Berrin Cesur ise Ay'dan çok memnun olduğunu söyleyerek, muhtarın bisikletinin çalınmasıyla ilgili de "Üzüldüm, umarım bulunur. Yeni dönemde de seçimi kazanır diye düşünüyorum. Umarım olur" dedi.

        Ay'a yemek temininde destek olan Yakup Yıldırım, "Mahalledeki yaşlıların evladı gibi. Her gün gelip yemeklerini alıp götürür. Bisikletinin çalınmasına da ayrıca üzüldüm" ifadelerini kullandı.

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