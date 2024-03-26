Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Tüm zamanların yağış rekoru 491,5 kilogram ile Kemer'de

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı sonu yağış raporuna göre; son 98 yılın günlük yağış rekoru, 17 Aralık 2018 günü Antalya Kemer'de yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 09:40 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüm zamanların yağış rekoru 491,5 kilogram ile Kemer'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı sonu yağış raporuna göre; son 98 yılın günlük yağış rekoru, 17 Aralık 2018 günü Antalya Kemer'de yaşandı. İlçeye bağlı Ovacık bölgesinde metrekareye düşen yağış miktarı 491,5 kilogram olarak ölçüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1970-2023 yılları arasındaki yağış raporunu yayımladı. Son 53 yılın en yağışlı yılı, 365 günün toplamı olarak metrekareye 793,8 kilogram ile 2009 oldu. En az yağışın yaşandığı yıl da toplam 493,1 kilogram ile 2008 olarak kayıtlara geçti. Son 53 yılda, ortalama 1 yıl boyunca metrekareye gerçekleşen yağış miktarı, 619 kilogram olarak ölçüldü.

        RAPORDA '1970 YILI' VURGUSU

        Türkiye'de ilk meteoroloji ölçüm istasyonunun Ankara'da 1925 yılında kurulduğuna dikkati çeken meteoroloji uzmanlarınca hazırlanan raporda, ekstrem değerler için 1970'ten önceki yılların da dikkate alındığı açıklandı. 1970'in baz alınmasının nedeni ise önceki dönemlerde Türkiye'nin çok az bölgesinde ölçüm istasyonu bulunması, 1970 sonrasında 224 istasyon sayısına ulaşılmış olması gösterildi. Aylara göre günlük yağış rekorlarının kırıldığı bölgelerde de 1970 öncesi ölçülebilen az sayıdaki alan dikkate alındı.

        KAHRAMANMARAŞ, İKİNCİ SIRADA

        İlk ölçümün yapılabildiği 1925 yılının baz alındığı ekstrem değerlere göre, son 98 yılın günlük yağış rekoru, 17 Aralık 2018 günü Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık bölgesinde yaşandı. Ovacık'ta metrekareye düşen yağış miktarı 491,5 kilogram olarak ölçüldü. Rekor yağışın yaşandığı gün, 10'dan fazla evde su baskını yaşanmış, vatandaşlar tahliye edilmişti. Bölgedeki tarım arazileri de şiddetli yağıştan zarar görmüştü. Yağış rekorunda ikinci sırada, 27 Mart 2021 günü yağış miktarı 488,2 kilogram ile Kahramanmaraş'a bağlı Andırın ilçesi Kaleboynu köyü yer alıyor. Üçüncü sırada ise 22 Ocak 2019 günü yağış miktarı 481,4 kilogram ile Şırnak'a bağlı Beytüşşebap ilçesi Boğazören köyü bulunuyor.

        AYLARA GÖRE YAĞIŞ REKORLARI

        Aylara göre günlük rekor yağışı ekstrem değerleri, son 98 yıl ölçümlerine göre şu şekilde oluştu:

        "-Ocak rekoru, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Boğazören köyünde 22 Ocak 2019 günü, yağış miktarı 481,4 kilogram.

        -Şubat rekoru, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 27 Şubat 2014 günü, yağış miktarı 449,1 kilogram.

        -Mart rekoru, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Kaleboynu köyünde 27 Mart 2021 günü, yağış miktarı 488,2 kilogram.

        -Nisan rekoru, İzmir'in Bergama ilçesinde 30 Nisan 2012 günü, yağış miktarı 423,4 kilogram.

        -Mayıs rekoru, Hatay'ın Antakya ilçesinde 9 Mayıs 2001 günü, yağış miktarı 432,1 kilogram.

        -Haziran rekoru, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kavşut köyünde 10 Haziran 2019 günü, yağış miktarı 227,1 kilogram.

        -Temmuz rekoru, Rize'nin Çayeli ilçesi Bakır'da 14 Temmuz 2020'de, yağış miktarı 272,8 kilogram.

        -Ağustos rekoru, Zonguldak'ta 1 Ağustos 1955'te, yağış miktarı 431,5 kilogram.

        -Eylül rekoru, Muğla'nın Dalaman ilçesinde 26 Eylül 1968'de, yağış miktarı 374,6 kilogram.

        -Ekim rekoru, Kayseri'nin Sarıoğalan/Tuzla Gölü'nde 30 Ekim 2017'de, yağış miktarı 367,5 kilogram.

        -Kasım rekoru, Yalova'nın Çiftlikköy/Sugören Radar mevkiinde 7 Kasım 2016'da, yağış miktarı 319,1 kilogram.

        -Aralık rekoru, Kemer ilçesi Ovacık'ta 17 Aralık 2028'de 491,5 kilogram."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!

        Benzer Haberler

        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi Antalya'da sona erdi
        Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi Antalya'da sona erdi
        Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
        Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Kepez Belediyesi çalışanlarına veda etti
        Cumhur İttifakı'nın adayı Tütüncü, Kepez Belediyesi çalışanlarına veda etti
        Vali Hulusi Şahin'den Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğuna taziye ziyareti
        Vali Hulusi Şahin'den Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğuna taziye ziyareti
        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, dünya 2'ncisi oldu
        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, dünya 2'ncisi oldu