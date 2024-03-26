Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo karşılaşmaları başladı

        Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta ana tablo karşılaşmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo karşılaşmaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta ana tablo karşılaşmaları başladı.

        Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi iş birliğinde gerçekleştirilen Antalya'nın ilk WTA turnuvası, Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademi kortlarında yapılıyor.

        WTA 125 kategorisinde düzenlenen ve toplamda 115 bin dolar para ödülü dağıtılacak organizasyonda, dünya 109 numarası Letonyalı Darja Semenistaja ve dünya 111 numarası Avusturyalı Julia Grabher, seribaşı olarak mücadele edecek. Turnuvada Türkiye'yi Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz ve Ada Kumru temsil ediyor.

        Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, turnuvaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, federasyon olarak daha iyi organizasyonlar düzenlemek için sürekli stratejiler oluşturduklarını söyledi.

        Dünyada söz sahibi olacak sporcular yetiştirmek için çaba gösterdiklerini belirten Durmuş, Anadolu'nun her yerinde yetenekli gençlerin kortlarda olabilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

        Durmuş, sporun tabana yayılmasını hedeflediklerini vurguladı.

        WTA'nın Türkiye'de yapılmasının çok değerli olduğunu aktaran Durmuş, "Seyahat ve konaklama imkanı ile Antalya, spor turizminde ön plana çıkıyor." diye konuştu.

        - Avrupa Tenis Federasyonu Kongresi, 2025'te Antalya'da yapılacak

        Durmuş, 2025 yılında Avrupa Tenis Federasyonu Kongresi'nin Antalya'da yapılacağını, kongreye 50 ülkeden yönetici düzeyinde yaklaşık 150 kişinin katılacağını açıkladı.

        Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise organizasyona dünyanın farklı ülkelerinden çok önemli tenisçilerin katıldığını söyledi.

        Şahin, turnuvada bir dönem dünya 2 numarası olan Vera Zvonareva'nın da mücadele edeceğini kaydetti.

        Otel olarak kuruldukları günden bu yana 25 bin önemli tenisçiyi ağırladıklarını aktaran Şahin, "Bunu sağlayan da turizmdeki büyümemiz oldu. Bu yıl erken rezervasyonlar, yeni rekorların habercisi oldu. Turizm sektörü, 2024 yılı yaz sezonuna çok hızlı giriş yaptı." ifadelerini kullandı.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, doğru planlamalar sonucu tenisin Türkiye'de ön plana çıkmaya başladığını ifade etti.

        Antalya'nın spor şehri olduğunu belirten Gürhan, kentin yılda 100'e yakın uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığı bilgisini verdi.

        Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise Türkiye'ye WTA'nın çok yakıştığını dile getirdi.

        Kendisine ana tabloda oynama fırsatını veren Türkiye Tenis Federasyonuna teşekkür eden Çağla, büyük turnuvaların kendisini çok motive ettiğini kaydetti.

        Çağla Büyükakçay, uluslararası alanda yeni başarılar elde etmek için elinden geleni yaptığını vurguladı.

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez de Antalya'da böyle büyük bir turnuva olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Organizasyon, 31 Mart'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi

        Benzer Haberler

        Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı
        Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı
        Mahallenin 'süper muhtar'ı, bisikleti çalınınca yemek servisi için günde 10...
        Mahallenin 'süper muhtar'ı, bisikleti çalınınca yemek servisi için günde 10...
        Tüm zamanların yağış rekoru 491,5 kilogram ile Kemer'de
        Tüm zamanların yağış rekoru 491,5 kilogram ile Kemer'de
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi Antalya'da sona erdi
        Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi Antalya'da sona erdi
        Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
        Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor