Antalya'da çocuğun köpeklerden kaçarken ölmesiyle ilgili davanın duruşması yapıldı

Antalya'da 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünün, "taksirle öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Gül Gülsüm Metin katılmazken, Mahra Melin'in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın devlet memuru olması ve idari makamlardan soruşturma izni alınmaması nedeniyle, gerekli izinler alınana kadar davanın durdurulmasına karar verdi.

Mahkemelerin kamyon şoförü ve diğer yetkililer hakkında takipsizlik kararı verdiğini ifade eden Pınar, "Kusur, kızımı korkutarak yola süren başıboş köpeklerde bulundu. Köpekler bilinçsiz varlıklar olarak hak ve yükümlülük sahibi olmadıkları için de onları başıboş bir şekilde sokakta bırakan, hizmet kusuru ile kızımın ölümüne sebep olan Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü kızımın ölümüne sebebiyet vermekten yargılanıyor." dedi.

- "Başka Mahralar olmaması için tedbir alınsın"

Pınar, bunun doğru bir tespit olmadığını savunarak, asıl sorumlunun belediye başkanı olduğunu öne sürdü.

Belediye başkanının "Ben değil şu çalışan sorumlu" diyerek bu sorumluluktan kaçamaması gerektiğini ifade eden Pınar, şöyle devam etti:

"Kızım gibi başka çocuklar ve kişiler, aynı şekilde başıboş köpeklerden kaçarken kaza geçirdiler. Başıboş köpek sebepli pek çok yaralanma, ölüm yaşandı. İki gün sonra kızımı toprağa vereli 2 yıl olacak. Hala Mahra'mızı kaybettiğimiz yerde tüm şikayetlerimize rağmen başıboş köpekler var. Diğer iki evladım için, bütün evlatlar için her gün aynı korkuları yaşıyoruz. Ama bu vebali taşıyan belediye ve beslemeciler, utanmadan o köpekleri orada beslemeye devam ediyor. Artık başka Mahralar olmaması için yapılacak önlemleri görmek istiyoruz. Başka Mahralar olmaması için tedbir alınsın. 5199 sayılı Kanun acilen değiştirilsin."