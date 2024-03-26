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        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, şoför esnafıyla buluştu:

        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 5 yıl boyunca yüzde 80'inden fazlası şahsi imar planları gündemleriyle oyalandı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:14
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        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, şoför esnafıyla buluştu:
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        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 5 yıl boyunca yüzde 80'inden fazlası şahsi imar planları gündemleriyle oyalandı." dedi.

        Tütüncü, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ile Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Otobüsçüler Odası üyeleriyle bir araya geldi.

        Antalya'nın çözüm bekleyen çok sayıda sorunu bulunduğunu dile getiren Tütüncü, "Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 5 yıl boyunca yüzde 80'inden fazlası şahsi imar planları gündemleriyle oyalandı. Gönül isterdi ki dünya, Türkiye depremi konuşurken büyükşehir belediye meclisinde deprem master planını konuşalım, turizmi, kentsel dönüşüm master planını konuşalım." ifadelerini kullandı.

        Antalya'nın altın çağına 5 gün kaldığını dile getiren Tütüncü, tüm verilerin 31 Mart'taki seçimin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacağını gösterdiğini kaydetti.

        Şoför esnafının da altın çağını yaşayacağını ifade eden Tütüncü, taşıyanın da taşınanın da mutlu olduğu bir sistem kuracaklarını vurguladı. Kepez Belediye Başkanlığı döneminde daima esnafla anlaşmaktan, uzlaşmaktan yana bir yönetim şekli sürdürdüklerini dile getiren Tütüncü, büyükşehir belediye başkanlığı döneminde de aynı yönetimi sürdüreceğini belirtti.

        Ulaşım esnafının taleplerini hiçbir zaman göz ardı etmediklerini söyleyen Tütüncü, bundan sonra da imkanları ölçüsünde esnafı desteklemeye devam edeceğini bildirdi. Yapamayacağı hiçbir işin de sözünü vermediğini aktaran Tütüncü, "Seçimlerde oy kazanmak için söz veren belediye başkanlarından değilim. Öyle söz verenler size, bize Antalya'ya yazık ettiler. Belediye başkanlığı makamları vakit geçirilecek yerler değil, hizmet üretilecek yerlerdir." ifadesini kullandı.

        - "Antalya fetret devrinden çıkmalı"

        Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'nın bugün dünya kenti olduğunu belirterek, yeni vizyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

        Antalya'nın son 5 yılda en az 15 yıl geri gittiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Altyapı olmadığı için en ufak yağmurda yaşanan sel olayları, trafikteki çile Antalya'ya yakışıyor mu? Yakışmıyor. Antalya artık fetret devrinden çıkmalı." dedi.

        Hükümetin Antalya'ya bugüne kadar ciddi yatırımlar yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, yerel yönetimlerin de önemli olduğunu, ilçe belediye başkan adaylarının da güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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