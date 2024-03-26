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        Galatasaray'ın Antalya kampı devam ediyor

        Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:24 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:30
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        Galatasaray'ın Antalya kampı devam ediyor
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        Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Galatasaray'da Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

        Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 25-28 Mart tarihleri arasında Antalya Belek'te kamp yaparak geçiren Galatasaray, Süper Lig’in 31'inci haftasında sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından yarı alanda oynanan çift kale maçın yanı sıra ayak tenisi ile devam etti. İki grup halinde süren antrenman, topa sahip olma çalışmalarının ardından hücum oyunuyla sona erdi.

        Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin antrenmanını Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da takip etti.

        AURIER VE ALİ TURAP TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

        Galatasaray'da yapılan kampta hafif sakatlıkları bulunan Sergie Aurier ile Ali Turap Bülbül takımdan ayrı çalıştı. İki oyuncu antrenörler eşliğinde yeşil zeminde ısınma hareketleri ve topla çalıştı. Çalışma öncesi Sergie Aurier ve Ali Turap Bülbül, antrenörlerle beraber kale direğini taşıması ise dikkat çekti.

        ICARDI, TORREIRA VE MUSLERA KAMPA BUGÜN KATILDI

        Dün başlayan kampa katılmayan Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Fernando Muslera ise bugün sabah saatlerinde takıma dahil oldu. Sabah antrenmanında takımla birlikte yer alan bu oyuncular, akşam saatlerinde yapılan çalışmada da takımda birlikte yer aldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Galatasaray'ın Antalya kampı ise 28 Mart Perşembe günü son bulacak.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Antrenmandan detay

        - Futbolculardan detay

        - Erden Timur’dan detay

        - Genel detaylar

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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