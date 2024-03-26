Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Manavgat'ta mitinge katıldı
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlarla buluştu.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlarla buluştu.
Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında, Manavgat'ta Ülkü Ocakları tarafından kent merkezindeki meydanda düzenlenen mitinge katıldı. Burada kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Tütüncü, vatandaşa hitap etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimde Manavgat'ın ve Antalya'nın bir değişim yaşayacağını söyleyen Tütüncü, "Sandıklar açıldığında Manavgatlılar, Antalyalılar mutlu olacak. Hep birlikte Manavgat'ın, Antalya'nın geleceğini inşa edeceğiz. Daha güzel günlerde bir araya geleceğiz." dedi.
Tütüncü, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.