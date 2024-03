'Kötü günde' de yanında olduğu eşine, böbreğiyle 'can' verdi

ANTALYA'da kronik böbrek yetmezliği hastası diş hekimi Zeynep Şengün (42), 17 yıllık eşi Alperen Şengün'ün (43) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu. Eşine can olan Alperen Şengün, "Hiç düşünmeden böbreğimi verdim. Evlilik iyi günde, kötü günde beraber olmak demek" dedi.

Diş hekimi Zeynep Şengün, yazılımcı eşi Alperen Şengün ile 2007'de hayatını birleştirdi. İki çocuk annesi diyabet hastası Zeynep Şengün, 2023 Temmuz'da enterit (ince bağırsağın iltihaplanması) rahatsızlığı geçirdi. Sağlık durumu kötüleşen Zeynep Şengün'e, 15 Ağustos'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde akut böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Şengün'ün 6-7 aylık tedavisinden sonuç alınamayınca hastalığı kronik böbrek yetmezliğine dönüştü. Diyaliz tedavisi ya da organ nakli olması önerilen Zeynep Şengün'e, eşi Alperen Şengün bağışçı olacağını söyledi. Doku uyumunun olumlu çıkmasıyla Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, eşinden alınan böbreği Zeynep Şengün'e nakletti.

14 Mart Tıp Bayramı'nda eşinin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Zeynep Şengün, yaşadığı süreci anlattı. Diyabet hastası olmasına rağmen diyabetinin kontrol altında olduğunu belirten Şengün, "Geçen sene 15 Temmuz'dan sonra çok ağır enterit vakası geçirdim. İshal vakası yaşadım. O dönemde bebeğim de rahatsızlandı. Onunla ilgileneceğim derken kendimi boşladım. Böbreklerim çok susuz kaldığı için böbrek yetmezliği başladı. Akut böbrek yetmezliği teşhisiyle 1 hafta kadar hastanede yattım. Fakat değerlerim düzelmedi. Daha sonra hocalarımız beni konseyin kontrol listesine dahil etti. 6-7 ay kontrol devam edildi. Kontrollerimde her ay düzenli kan tahlillerimi yaptılar ama böbreğim geri dönmedi, maalesef kroniğe çevirdi. Daha sonra doktorlarımız 'Ya diyaliz ya da organ nakli' dedi. Hiç diyaliz almamıştım. Eşim sağ olsun, böbrek naklini uygun gördü ve bana donör oldu. 14 Mart'ta nakil oldum. Bir hekim olarak bayramımdı, ikinci bayramım oldu" diye konuştu.

'AŞK, SEVGİYE DÖNÜŞÜYOR'

Evlenirken, 'Hastalıkta ve sağlıkta evet' dediklerini hatırlatan Zeynep Şengün, "Evlilikler tabii ki aşkla başlıyor. Bir müddet sonra yaşanmışlıklarla sevgiye dönüşüyor. Eşinizi, anne, baba, kardeş ve eş gibi, her şekilde seviyorsunuz. Bizim çok şükür oturmuş bir evliliğimiz var. Ona da organ gerekli olsa ben de hiç düşünmezdim. Sevgi her zaman her şeyin önünde geliyor" diye konuştu.

Kendisi gibi böbrek yetmezliği şikayeti olanlara tavsiyelerde bulunan Şengün, "Böbrek yetmezliği çok sinsi ilerleyen bir rahatsızlıkmış. Böbreğinize dair en ufak bir şüphe, kronik rahatsızlığınız varsa, sık aralıklarla nefroloji doktorunuza başvurun. Rutin kontrollerinizi yaptırın. İlerledikten sonra geri dönüşü olmayan bir hastalık. Bol su için, beslenmenize dikkat edin. Sağlıklı bir yaşam, düzenli kontrollerle her şeyin çaresi var" dedi.