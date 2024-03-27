Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Kepez ilçesinde kaçakçılık yaptığını tespit ettiği şüpheliler E.İ. ve K.U.'ya ait üç depo ve araçta arama yaptı. Aramalarda, 2 bin 300 kaçak parfüm ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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