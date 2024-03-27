Manavgat'ta hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
ANTALYA-Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda "yağma ve "iftira" suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan E.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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