Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat'ta hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA-Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda "yağma ve "iftira" suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan E.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        Avusturya basını coştu!
        Avusturya basını coştu!
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!

        Benzer Haberler

        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        'Kötü günde' de yanında olduğu eşine, böbreğiyle 'can' verdi
        'Kötü günde' de yanında olduğu eşine, böbreğiyle 'can' verdi
        Lösemiyle savaşı süren Öykü Arin, hayata da raket sallıyor
        Lösemiyle savaşı süren Öykü Arin, hayata da raket sallıyor
        Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Manavgat'ta mitin...
        Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Manavgat'ta mitin...
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, ulaşım es...
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, ulaşım es...
        Galatasaray'ın Antalya kampı devam ediyor
        Galatasaray'ın Antalya kampı devam ediyor