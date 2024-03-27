Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu, ANTİAD'ı ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalya İş İnsanları Derneğini (ANTİAD) ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürdü.

Manavoğlu, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Sadullah Güneş ve meclis üyesi adaylarıyla ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Projelerini anlatan Manavoğlu, ilçedeki sorunlara değindi. Manavoğlu, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde "Uluslararası Çiçek Açan Şehirler Yarışmasında", "Uluslararası 5 Çiçekli Altın Şehir Ödülünü" birincilikle kazanan Kaleiçi'nin şu anki durumunun içler acısı olduğunu söyledi.

Her yağışta sel, su baskınlarının yaşandığını belirten Manavoğlu, "Muratpaşa'nın hak ettiği değeri kazanması için çaba sarf ediyoruz. Yapılmamış birçok proje ve hizmet var. Bu da bizi heveslendirdi. Muratpaşa'da yaşayan hemşerilerimizin yararına, kamu yararına proje üretmek için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

ANTİAD Başkanı Köleoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.