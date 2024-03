Öğrenciler e-Twinning projesi kapsamında fidan dikimi yaptı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öğrenciler, e-Twinning projesi kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Güzeloba İmam Hatip Ortaokulu'nda, öğretmen Hilal Özçelik öncülüğünde "Our Home Is The World" isimli e-Twinning projesi başlatıldı.

Dil becerilerinin geliştirmesi ve sürdürülebilir yaşam farkındalığı oluşturulması amaçlanan projeye, çeşitli ülkelerinden öğrenciler katıldı.

Çeşitli etkinliklerin de yürütüldüğü proje kapsamında, ortaokul bahçesinde fidan dikimi yapıldı.