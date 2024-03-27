Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir kafede, işletmenin eski sahibi ve yeni sahipleri arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, soruşturma sürdürülüyor.