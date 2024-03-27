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        Dries Mertens: Sanırım bir sene daha devam edeceğim

        Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, kariyerine 1 sene daha devam etmeyi düşündüğünü ancak Galatasaray'da mı yoksa başka bir kulüpte mi devam edeceğine karar vermediğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:26 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:30
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        Dries Mertens: Sanırım bir sene daha devam edeceğim
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        Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, kariyerine 1 sene daha devam etmeyi düşündüğünü ancak Galatasaray'da mı yoksa başka bir kulüpte mi devam edeceğine karar vermediğini söyledi.

        Galatasaray, milli ara dolayısıyla geldiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Dries Mertens basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin sene sonunda biteceğinin hatırlatılması ve kariyerine nasıl devam edeceğinin sorulması üzerine Mertens, "Açıkçası çok bilmiyorum. Son haftalarda çok fazla düşünüyorum ancak kesin kararı veremedim. Sanırım bir sene daha devam edeceğim. Keyif aldığım bir işi yapıyorum ve sürekli oynuyorum. Bir ağrım ya da sakatlığım da yok. Burada olabilir, başka bir yerde olabilir ama bir sene daha oynayacağım gibi gözüküyor" diye konuştu.

        "SONUNA KADAR DEVAM EDİYORUZ"

        Şampiyonluk yolunda rekabet halinde oldukları Fenerbahçe'nin de çok iyi performans sergilediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Onlar da sene başında çok fazla transfer yaptı ve çok iyi oyuncular getirdi. Onların da bu durumun içinde olmasından dolayı açıkçası mutluyum. İyi bir maçlar çıkarttılar. Bizim gibi çok fazla gol atıyorlar. Sonuna kadar devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

        Mertens, "Elinde olsaydı Galatasaray'da 10 numaralı formayı Wesley Sneijder'e mi verirdi yoksa kendisi mi giyerdi?" şeklinde yöneltilen bir soruya ise "Sneijder derdim. Sanırım buraya 30 yaşında geldi. Ben ise 30 yaşımda Serie A'da oynuyordum. Buraya geldiğinde de fit bir durumdaydı. Dolayısıyla cevabım Sneijder olurdu" şeklinde cevap verdi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Dries Mertens'in açıklamaları

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