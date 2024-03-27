Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarına devam etti
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'daki üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi.
Cullinan Belek'te teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve mini kaleye gol çalışması yaptı.
Takım ardından, 3'e bölünerek dar alanda pas çalıştı. Futbolcuların, antrenmanda oldukça neşeli olduğu gözlendi.
Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.
Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Antalya kampını tamamlayacak.
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