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        Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:50
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        Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarına devam etti
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        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'daki üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi.

        Cullinan Belek'te teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve mini kaleye gol çalışması yaptı.

        Takım ardından, 3'e bölünerek dar alanda pas çalıştı. Futbolcuların, antrenmanda oldukça neşeli olduğu gözlendi.

        Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

        Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Antalya kampını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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