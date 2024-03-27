Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı beşinci olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde iftar programıyla başlayan toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek, dernek yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Böcek, 5 yıl önce söz verdiklerinin fazlasını yaptıklarını söyledi.

Böcek, ulaşım, işsizlik ve altyapı gibi konularda vaatlerinden bahsetti.

Seçim sürecinde her kesimin oylarına talip olduğunu ifade eden Böcek, şunları kaydetti: