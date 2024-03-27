Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık'ta ikinci tura çıktı

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 23:12 Güncelleme: 27.03.2024 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık'ta ikinci tura çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta ikinci tura yükseldi.

        Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşen "WTA 125" kategorisindeki organizasyonda Sönmez, turnuvanın 8 numaralı seribaşı Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu 2 saat 18 dakika süren mücadele sonunda yenerek, adını ikinci tura yazdırdı.

        Milli tenisçi, ikinci turda 152 numarayla kariyerindeki en iyi sıralamasında bulunan Alman raket Ella Seidel ile eşleşti. Seidel ile Sönmez'in karşılaşması yarın yapılacak.

        Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Zeynep Sönmez, kurayı çektiğinden itibaren zorlu bir maç olacağını bildiğini, takımıyla iyi hazırlanmaya çalıştığını söyledi.

        Sönmez, rakibinin maçlarını izlediklerini belirterek, "Ona göre bir taktik geliştirmeye çalıştık. Maçın her etabında bunu uygulayamasam da genele baktığımda kurduğumuz taktiği iyi uyguladığımı düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Duygusal olarak da inişli çıkışlı bir maçtı. Kazanmış olarak bitirebildiğim için çok mutluyum. İlk hedefim şu an germeyi yapıp, vücudumu yenilemek sonra yarınki rakibimle ilgili birkaç maç izlerim ve yarınki maça en iyi şekilde çıkmaya çalışırım." açıklamasını yaptı.

        Turnuvanın 8-13 Nisan'da Portekiz'de düzenlenecek kadın milli takımlar organizasyonu Billie Jean King Cup öncesi iyi bir hazırlık olduğuna dikkati çeken Zeynep Sönmez, "Türkiye'de Billie Jean King Cup öncesi böyle bir turnuva oynamamız çok iyi oldu. Birkaç eksik olsa da hepimiz buradaydık. Billie Jean King Cup antrenörümüz de maçlarımızı izlemeye geldi. Takım olarak hepimizin iyi gittiğini formda olduğunu düşünüyorum. Umarım iyi bir Billie Jean King Cup haftası geçiririz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Dr. Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        İsveç Çetesi'nin çatışma anları ortaya çıktı
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        5 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        5 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Enflasyon muhasebesi nasıl etkiledi?
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        6 kişilik aileyi canından etti!
        6 kişilik aileyi canından etti!
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        ANSİAD 2024 yılı beşinci olağan toplantısı gerçekleştirildi
        ANSİAD 2024 yılı beşinci olağan toplantısı gerçekleştirildi
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Kemer'de...
        Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, Kemer'de...
        Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına devam etti
        Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına devam etti
        Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarına devam etti
        Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarına devam etti
        Galatasaraylı futbolcu Mertens, Antalya kampında gazetecilere açıklamada bu...
        Galatasaraylı futbolcu Mertens, Antalya kampında gazetecilere açıklamada bu...
        Dries Mertens: Sanırım bir sene daha devam edeceğim
        Dries Mertens: Sanırım bir sene daha devam edeceğim