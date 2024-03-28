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        Bayramda yurt dışının gözdesi Yunan adaları

        ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 9 günlük bayram tatilinde yurt dışında en popüler destinasyonun, kapıdan vize uygulamasına 1 Nisan itibarıyla başlanacak Yunan adaları olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 09:48 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:50
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        Bayramda yurt dışının gözdesi Yunan adaları
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        ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 9 günlük bayram tatilinde yurt dışında en popüler destinasyonun, kapıdan vize uygulamasına 1 Nisan itibarıyla başlanacak Yunan adaları olduğunu söyledi. Yavuz, bayramda kapıda vize alınabilecek 10 Yunan adasından 7'si için feribot seferleri ve adalardaki polis birimlerinin hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

        Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bayram tatili ve turizmle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, açıklamasında, bayramda yurt dışında en popüler destinasyonun, kapıdan vize uygulamasına 1 Nisan itibarıyla başlanacak Yunan adaları olduğunu söyledi. Adalarda tatilin, Türkiye'deki alternatiflere göre avantaj ve dezavantajları olduğunu anlatan Yavuz, bayramda Yunan adalarına gidecek olan kişilere şu önerilerde bulundu:

        "Nisan ayında adalarda turizm sezonu bizdeki gibi hareketli değil, birçok yer hala tadilatta ya da kapalı olabilir. Kapıda vize uygulaması prosedürleri var, konsolosluk için evrakın hazırlanarak kapıda verilmesi gerekiyor. Vize için 60 euro ödenmesi gerekiyor. Feribot ulaşımı için adadan adaya, güne ve saate göre değişmekle birlikte 40-80 euro arası bir maliyeti düşünmek lazım. İyi bir 4 yıldızlı otelde günlük kişi başı oda kahvaltı 50-70 euro konaklama için bütçelemek lazım. Çok daha yüksek ve daha düşük fiyatlarda konaklama tabii ki mümkün."

        GÜNLÜK EKO TAX VERGİSİ

        Adalarda tatile gideceklere önemli bir uyarı daha yapan Yavuz, "Yunanistan otellerinde 1 Mart'tan itibaren Eko Tax adında ekstra bir vergi ödeniyor. 5 yıldızlı otel için odabaşı günlük 10 euro, 4 yıldızlı otel için 7 euro, yani 1 hafta için 5 yıldızda 70 euro ayrıca ödenmesi gerekiyor. Nisan henüz deniz mevsimi değil, oteller de bizdeki gibi tam teşekküllü olmadığı için bir araç kiralayıp gezmek en iyisi. Benzin pahalı 2 euro ama mesafeler kısa. Adalar küçük çocuklar için pek cazip değil. Giderseniz Yunanlardan dedelerinin Türkiye ile ilgili hikayelerini dinlemeyi ihmal etmeyin" dedi.

        Kapıda vize uygulaması kararı alınan 10 Yunan adasından bu bayramda en yoğun talebi Midilli, Sakız, Kos, Rodos ve Meis'in gördüğünü dile getiren Yavuz, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, şu anki verilere göre 16-17 bin Türk vatandaşının tatil planladığını kaydetti. Yavuz, 25-30 dakika gibi sürelerde gidilebilecek yurt dışındaki en yakın, en ucuz ve vize kolaylığı gibi sebeplerle son dakika kararıyla bu sayının 20 bine ulaşabileceğini dile getirdi.

        'HA YUNAN ADALARI, HA AKDENİZ, EGE'

        Akdeniz ve Ege sahilleriyle Yunan adalarını da karşılaştıran Yavuz, şunları söyledi:

        "Bir Yunan'dan duymuştum, 'Türkler turizmde köpek balığı gibi, biz deniz kaplumbağasıyız.' Bizdeki esneklik ve yaratıcılık Yunanlarda tasavvur bile edilemiyor. Atina Havalimanı'nı yıllardır bitirmeye çalışıyorlar, biz bu arada İstanbul Havalimanı'nı yaptık. Onlar kasımda dükkanı kapatıp Atina'ya gidiyorlar, nisana kadar dinleniyorlar. Yunanistan hiç ama hiçbir zaman Türkiye'nin rakibi olmayacaktır. Kafalarında da böyle bir şey yok zaten. Eğer hava değişimi olsun, basit ve hesaplı bir otelim olsun, biraz çevreyi gezip dolaşayım, güzel yemekler yiyeyim diyorsanız herhangi bir Yunan adasında kendinizi iyi hissedersiniz. Yok nisan güneşinde sahildeki şezlongda kendimi şımartayım ve her şey dahilin dibine vurayım derseniz, Ege ya da Akdeniz'de bir yerler size göre. Yani yemeyi, içmeyi, gezmeyi tercih ederseniz adalara, dinlenmeyi tercih ederseniz bizim sahillere yönelin. Maliyet olarak ikisi birbirine denk geliyor. Adaların fiyat avantajı, vize, feribot, otel vergisini koyunca kayboluyor. Ha Yunan adaları, ha Akdeniz, Ege sahilleri."

        Kapıda vizeyle gidilen 10 Yunan adası ve feribot limanları ise şöyle; Midilli-Ayvalık, Sakız-Çeşme, Sisam-Kuşadası, Patmos-Bodrum, Leros-Bodrum, Kalimnos-Bodrum, Kos-Bodrum Turgutreis, Simi-Bodrum Datça, Rodos-Marmaris, Kaş-Meis.

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