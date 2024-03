Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra, ölümünün 2'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken kamyon çarpıp yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar (9), ölümünün 2'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Serik'te 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümünün 2'nci yıl dönümünde Mahra Melin'in babası Murat Pınar, annesi Derya Pınar ve dedesi Adem Yılmaz, eğitim gördüğü Belek Limak Ortaokulu’ndan öğretmeni ve sınıf arkadaşları, Belek Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir araya geldi. Sınıf arkadaşları Mahra'nın mezarına çiçek bırakıp, dua etti.

ARKADAŞI, YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Sınıf arkadaşı Yiğit Yorulmaz, Mahra için yazdığı mektubu okuyup, ardından mezara bıraktı. Yorulmaz, “Sen öleli 2 yıl oldu. Sen sadece bedenen yanımızda yoksun. Diğer türde her zaman yanımızdasın. Sınıfımızda, okul bahçesinde, evimizde. Seni hiç unutmadık, unutmayacağız. Her zaman aklımızdasın. Ben her zaman buraya gelip seninle konuşuyorum. Biliyorum sen beni duyuyorsun, görüyorsun. Aslında biz seni çok özledik. Arkadaşların, öğretmenin, komşuların, ailen, kardeşlerin. Ama artık gelmeyeceksin. Bu çok üzücü. Her akşam senin için dua ediyorum. Sen çok güzel bir yerdesin. Cennettesin. Sen artık meleksin. Seni çok seviyoruz. Unutmayacağız" dedi.