TGF Türkiye Golf Turu 5. ayak müsabakaları, Antalya'da başladı
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 5. ayak müsabakaları Antalya'da başladı.
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 5. ayak müsabakaları Antalya'da başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, 13 golf kulübünden 23 sporcu mücadele ediyor.
Sporcular 3 gün sürecek turnuvada 54 çukurda mücadele verecek.
Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney de turu takip ediyor.
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