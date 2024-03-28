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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:09 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:09
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde imal edildiği ve satılacağı ihbarı üzerine harekete geçildi.

        Belirlenen adrese düzenlenen baskında 1 milyon 520 bin kullanımlık 245 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Ele geçirilen A4'ün, kullanım adedi olarak Antalya'da bugüne kadar ele geçirilen yüksek miktar olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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