Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Sümer'den sandık çağrısı

        Cumhur İttifakı AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart Yerel Seçimleri için vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Sümer'den sandık çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart Yerel Seçimleri için vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklandığı 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren Kepez ilçesinin 68 mahallesini gezen Sümer, ilçede 20 yıldır süren istikrarın devam etmesi için vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

        Seçim çalışmalarını devam ettiren Sümer, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kepez ilçesinde yüzde 50,5 oy oranı aldıklarını hatırlattı.

        Kepez’de 20 yıllık hizmet süresi boyunca tapu, imar ve mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü ifade eden Sümer, şöyle konuştu:

        "Özenle inşa edilen vizyon projeler ve eserler, kentin en önemli noktalarına adeta nakış nakış işlendi. İlçemiz hak ettiği konuma emin adımlarla ilerledi, şehrimizin parlayan yıldızı haline geldi. Kıymetli vatandaşlarımız da desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. Teveccühlerini 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,5 oy oranı ile gösterdiler. Şimdi yeni hedeflerle yola çıkıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, mahallelerimizi kalkındırarak başlatacağız diyerek, 100 yıllık hedefler koyan bir yönetim anlayışıyla geliyoruz. Biz hazırız, Kepez hazır. Türkiye Yüzyılı Kepez'in Yüzyılı olacak. Büyük hedefler koyarken geçmişimizden aldığımız güç, istikrar ve sağlam iradeyi referans aldık. İstikrarın sürmesi ve ilçemizi yapacağımız sosyal belediyecilik hizmetleriyle buluşturmak için, 20 yıldır olduğu gibi tek bir fire vermeden, 31 Mart'ta tüm vatandaşlarımızı oy kullanmak için sandığa davet ediyorum."

        Oy kullanmanın demokrasinin en büyük göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Sümer, hiçbir vatandaşın "Ben oy kullanmasam bir şey değişmez" diye düşünmemesi gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"

        Benzer Haberler

        Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        TGF Türkiye Golf Turu 5. ayak müsabakaları, Antalya'da başladı
        TGF Türkiye Golf Turu 5. ayak müsabakaları, Antalya'da başladı
        TGF Türkiye Golf Turu 5'inci ayak müsabakaları Antalya'da başladı
        TGF Türkiye Golf Turu 5'inci ayak müsabakaları Antalya'da başladı
        Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun çarptığı Mahra, ölümünün 2. yılınd...
        Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun çarptığı Mahra, ölümünün 2. yılınd...
        Markette eşini kalbinden bıçaklayıp öldüren sanık: Affınıza sığınıyorum
        Markette eşini kalbinden bıçaklayıp öldüren sanık: Affınıza sığınıyorum