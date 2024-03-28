AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Sümer'den sandık çağrısı

Cumhur İttifakı AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart Yerel Seçimleri için vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklandığı 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren Kepez ilçesinin 68 mahallesini gezen Sümer, ilçede 20 yıldır süren istikrarın devam etmesi için vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Seçim çalışmalarını devam ettiren Sümer, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kepez ilçesinde yüzde 50,5 oy oranı aldıklarını hatırlattı.

Kepez’de 20 yıllık hizmet süresi boyunca tapu, imar ve mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü ifade eden Sümer, şöyle konuştu:

"Özenle inşa edilen vizyon projeler ve eserler, kentin en önemli noktalarına adeta nakış nakış işlendi. İlçemiz hak ettiği konuma emin adımlarla ilerledi, şehrimizin parlayan yıldızı haline geldi. Kıymetli vatandaşlarımız da desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. Teveccühlerini 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,5 oy oranı ile gösterdiler. Şimdi yeni hedeflerle yola çıkıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, mahallelerimizi kalkındırarak başlatacağız diyerek, 100 yıllık hedefler koyan bir yönetim anlayışıyla geliyoruz. Biz hazırız, Kepez hazır. Türkiye Yüzyılı Kepez'in Yüzyılı olacak. Büyük hedefler koyarken geçmişimizden aldığımız güç, istikrar ve sağlam iradeyi referans aldık. İstikrarın sürmesi ve ilçemizi yapacağımız sosyal belediyecilik hizmetleriyle buluşturmak için, 20 yıldır olduğu gibi tek bir fire vermeden, 31 Mart'ta tüm vatandaşlarımızı oy kullanmak için sandığa davet ediyorum."