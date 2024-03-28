Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde balkondan düşen 10 yaşındaki Rus çocuk yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde balkondan düşen 10 yaşındaki Rus çocuk yaralandı.
Cikcilli Mahallesi'nde oturdukları binanın 3. katındaki balkonda oyun oynayan 10 yaşındaki Rus uyruklu P.F. dengesini kaybederek zemine düştü.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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