Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi

MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, teleferik kazasına yönelik sabotaj iddialarına ilişkin, "Her türlü şey sabotaja açıktır. O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün" dedi.

Antalya'da 1 kişinin yaşamını yitirip, 7 kişinin yaralandığı, 174 kişinin 23 saatte tahliye edildiği teleferik kazasıyla ilgili makine ile elektrik mühendisleri odaları, ortak açıklama yaptı. Elektik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, kazanın kesin nedeninin tespitinin zaman alacağını söyledi. Ruhsat aşamasındaki uygunluğun sürekliliğinin ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılması ile mümkün olacağına vurgu yapan Tat, "Teleferik gibi tesislerin bakımlarının ve kontrollerinin TS EN 1709 standardına göre yapılması gerekmektedir. Bu standartta tüm aksamlar ile ilgili kontroller belirtilmiştir. Bu tesislerin aylık rutin bakımları dışında imalatçı firmanın belirlemiş olduğu dönemlerde yıllık ağır bakımları da yapılmalıdır. Hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrollerinin tesis operatörleri tarafından yapılması gerekmektedir" dedi.

'LUNAPARK VE TEMAPARKLARDA RİSKLİ MAKİNELER MEVCUT' Tat, özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılan lunapark ve temapark gibi eğlence alanlarının da sıkı denetlenmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Lunapark, temapark gibi özellikle yaz aylarında yoğun tercih edilen eğlence tesislerinde de riskli makineler mevcut. Bu cihazların bakım periyotları titizlikle takip edilmeli, periyodik kontrollerinin yapılması konusunda hassas davranılmalıdır. Günden güne elektrik yoğunluğunun arttığı bu tesislerde, istenmeyen yangın kazalarının önlenmesi için yangın koruma röleleri ve diğer yangın algılama ve otomatik söndürme sistemlerinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu sistemlerin düzenli kontrol edilip çalıştırılması da önemlidir."