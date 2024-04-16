Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi

        MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, teleferik kazasına yönelik sabotaj iddialarına ilişkin, "Her türlü şey sabotaja açıktır. O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün" dedi.

        Antalya'da 1 kişinin yaşamını yitirip, 7 kişinin yaralandığı, 174 kişinin 23 saatte tahliye edildiği teleferik kazasıyla ilgili makine ile elektrik mühendisleri odaları, ortak açıklama yaptı. Elektik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, kazanın kesin nedeninin tespitinin zaman alacağını söyledi. Ruhsat aşamasındaki uygunluğun sürekliliğinin ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılması ile mümkün olacağına vurgu yapan Tat, "Teleferik gibi tesislerin bakımlarının ve kontrollerinin TS EN 1709 standardına göre yapılması gerekmektedir. Bu standartta tüm aksamlar ile ilgili kontroller belirtilmiştir. Bu tesislerin aylık rutin bakımları dışında imalatçı firmanın belirlemiş olduğu dönemlerde yıllık ağır bakımları da yapılmalıdır. Hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrollerinin tesis operatörleri tarafından yapılması gerekmektedir" dedi.

        'LUNAPARK VE TEMAPARKLARDA RİSKLİ MAKİNELER MEVCUT'

        Tat, özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılan lunapark ve temapark gibi eğlence alanlarının da sıkı denetlenmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Lunapark, temapark gibi özellikle yaz aylarında yoğun tercih edilen eğlence tesislerinde de riskli makineler mevcut. Bu cihazların bakım periyotları titizlikle takip edilmeli, periyodik kontrollerinin yapılması konusunda hassas davranılmalıdır. Günden güne elektrik yoğunluğunun arttığı bu tesislerde, istenmeyen yangın kazalarının önlenmesi için yangın koruma röleleri ve diğer yangın algılama ve otomatik söndürme sistemlerinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu sistemlerin düzenli kontrol edilip çalıştırılması da önemlidir."

        'DENETİM KAMUSAL ALANDA KALMALIDIR'

        MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca ise denetim yapan firmaların denetim karşılığında bir ücret aldığına dikkati çekti. Bu türden denetimlerin özellikle kamuya bırakılması gerektiğini vurgulayan Atmaca, "Söz konusu denetim olunca, bu piyasanın insafına bırakılamaz. Denetim kamusal alanda kalmalıdır" dedi.

        Direklerdeki cıvatalara ya da sisteme sabotaj müdahalesini de değerlendiren Prof. Dr. Atmaca, "Her türlü şey sabotaja açıktır. O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün. Bu şu anda tamamen farazi bir şey. Bulgu var mı, yok. O kısmı kriminal boyuta giriyor" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Fenomen Ares cinayeti davası sil baştan görülecek
        Fenomen Ares cinayeti davası sil baştan görülecek
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?

        Benzer Haberler

        Antalya'da hava yolu trafiği hareketlendi
        Antalya'da hava yolu trafiği hareketlendi
        Antalya'da meslek odaları teleferik kazasının ardından lunapark ve tema par...
        Antalya'da meslek odaları teleferik kazasının ardından lunapark ve tema par...
        Fenomen Ares cinayeti sanıkları 'tasarlayarak kasten öldürmeden yargılansın...
        Fenomen Ares cinayeti sanıkları 'tasarlayarak kasten öldürmeden yargılansın...
        İş güvenliği uzmanı teleferik işletmeleri için kurtarma tatbikatlarının öne...
        İş güvenliği uzmanı teleferik işletmeleri için kurtarma tatbikatlarının öne...
        Elden ödendiği öne sürülen kira icralık etti
        Elden ödendiği öne sürülen kira icralık etti
        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyonu aştı
        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyonu aştı