İş güvenliği uzmanı teleferik işletmeleri için kurtarma tatbikatlarının önemine dikkati çekti

GÜLSEM ADAM - A sınıfı iş güvenliği uzmanı Nasuh Boztepe, Antalya'da yaşanan kazayla gündeme gelen teleferik işletmelerinde iki yılda bir yenilenmek üzere Acil Durum Planı yapılması, yılda en az bir kez tatbikat gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bir dönem iş güvenliği müfettişliği de yapan Boztepe, Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasıyla ilgili AA muhabirine, kazada önce durum faktörü, işveren tedbiri ve iş sağlığı güvenliği yönetmeliğine uyulup uyulmadığına bakılması gerektiğini belirtti.

İşverenin teleferik tesisinde iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda olduğunu vurgulayan Boztepe, "İşverenin iş yerinde daima bir risk analiz değerlendirmesi yapması ve çok tehlikeli yerlerde iki yılda bir risk analiz çalışması yapması gerekir." uyarısında bulundu. Boztepe, işverenin teleferikte iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma zorunluluğu olduğunun altını çizdi. İş güvenliği uzmanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sitesine kayıtlı olması gerektiğini anlatan Boztepe, şöyle devam etti:

"Tesiste bir tehlike olma ihtimaline karşı kime, ne zarar verir, şiddeti, skor derecesi, denetim ve kontrollerle belirtmelidir. Onun haricinde yine iki yılda bir yenilenmek üzere Acil Durum Planı yapılmalı, yılda en az bir defa tatbikat gerçekleştirilmeli. Mutlaka işverenler iş sağlığı güvenliği ile ilgili tedbirleri almak zorundadır. İş güvenliği uzmanı çalıştırmak işvereni sorumluluktan kurtarmaz. İşveren her halükarda tedbirleri almak zorundadır. İş güvenliği uzmanı işverenlere karşı sorumludur, yasa hükmü budur. Kaldı ki biz birçok iş yerinde en az 4-5 defa tatbikatlar yaparız. Tesiste tatbikat yapıldıysa onaylı teslim defteri vardır. Buraya ne yazıldı, sahaya geldikleri zaman neler tespit ettikleri, risk analizleri güncellendi mi, normal bir çalışma yaparken herhangi bir eleman çalıştırırken belgeleri var mıydı? Bunların hepsinin yapılmış olması gerekiyor."

- "Belirli zamanlarda malzemeler değişmeli" Boztepe, teleferikteki malzemelerin kullanım sürelerine de dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak, periyodik malzeme kontrollerinin iş ekipmanları yönetmeliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı kişilerce yapılması gereğini vurguladı. Teleferik sisteminin bir yük taşıma kapasitesinin olduğunu anlatan Boztepe, "Teleferikte kullanılan malzemelerin bir ömür var. Belirli zamanlarda bu malzemelerin değişmesi lazım, çalışacak kapasitesi bellidir. Belirli yerlerde 0,5 santimetre sapma olduğu zaman sistem kilitlenir ama bazı ustalar, usta başları ve orada çalışan kişiler onu iptal ederler. Kapasite aşımı her zaman risktir. Yük aşırı olduğu zaman malzeme yorgunluğu olur, frenlemede ve dengeleme gibi başka sorunlar olabilir. Mühendislik çalışmasıyla sorunların mutlaka çözülmesi lazım." diye konuştu.