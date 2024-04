Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, iyi bir ilk yarı geçirmediklerini ama ikinci yarıda golle birlikte performanslarını arttığını belirterek, "Artık tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir deplasmanda, çok formda bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Alanyaspor'un son 4 maçını kazandığını hatırlatan Buruk, "Özellikle iç sahada da uzun zamandır kaybetmeyen bir takımdı. Maçın başlangıcında rakibimizin biraz daha konsantre olduğunu söyleyebilirim. Bizim ilk yarıdaki oyunumuzda daha hızlı, daha akıcı ve rakip kaleyi daha çok zorlamamız gerekirdi. Yani Galatasaray takımı her maçı kazanmak için oynar. Sahada daha net bir şekilde ilk yarıda da bunu göstermemiz gerekirdi. Burada bizim açımızdan çok iyi bir ilk yarı geçmedi ama ikinci yarı özellikle golle birlikte performansımız arttı." diye konuştu.

- "Galatasaray olarak Türk futbolu için bu zamana kadar en iyisini hep yapmaya çalıştı"

Türk hakemlerine hak ettiği değerin verilmesi gerektiğinin altını çizen Buruk, Halil Umut Meler ve ekibinin hafta içi Liverpool-Atalanta maçını muhteşem yönettiğini hatırlattı.

Buruk, o güveni, o desteği, oradaki rahatlığı Türk hakemlerine verilmesi halinde buradaki maçları yönetmenin çok kolay olacağının altını çizdi. Yabancı hakemle ilgili verilecek kararı bilmediğini anlatan Buruk, "Ne olursa olsun her türlü sahadayız. Her türlü maçı oynamak istiyoruz. Galatasaray olarak Türk futbolu için bu zamana kadar en iyisini hep yapmaya çalıştık. O yüzden bundan sonra da yine sahada olacağız, sahada kalacağız. Ne oluyorsa her türlü karara saygılıyız. Destek olacağız. Her şey mükemmel değil. Türk futbolunda sadece Türk hakemleri kötüymüş gibi gösteriliyor. O yüzden biraz da objektif bakmak lazım. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Burada da yöneticiler de bunu sorgulaması gerekiyor. O yüzden bu anlamda söyleyeceklerim bunlar." ifadelerini kullandı.