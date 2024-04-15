İran'ın, İsrail'e saldırıda kullandığı Hayber füzesinin özellikleri

İran, 7 yetkilisinin öldürülmesinin ardından 13 Nisan'da İsrail'e misilleme saldırı düzenledi. Bu saldırıda insansız hava araçlarının yanı sıra çok sayıda balistik füze kullanılması dikkat çekti.

İran basınında, saldırıda Negev'deki askeri üssün Hayber füzesiyle vurulduğu haberi geçti.

Peki Irak, Suriye ve Ürdün'den geçerek İsrail'e ulaşan bu balistik füzenin özellikleri neler?

Washington Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda uzman olan Farzin Nadimi, füzenin 25 Mayıs 2023'te İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani tarafından tanıtıldığını ifade etti.

Washington Enstitüsü'nün internet sitesinde yayımlanan yazıya göre, Hürremşehr-4 adıyla da bilinen orta menzilli balistik füze, İran'ın en gelişmiş sıvı yakıtlı balistik füzesi konumunda.

Yazıda Hayber'in, tasarımı ve tahrik sistemiyle dikkat çektiği savunuldu.

Adını, İran ve Irak sınırında Dicle ve Fırat'ın birleşmesiyle oluşan Şattülarap adlı nehirden alan tahrik sistemi, bir ana motor ve itme vektörüne sahip iki küçük motordan oluşuyor.

Bu, karmaşık ve arıza çıkarmaya meyilli bir ateşleme sistemi olmayan bir tahrik sistemi anlamına geliyor. Nedimi, İngilizce'de Arvand denen tahrik sisteminin kıtalararası balistik füzelerde de kullanılabileceğini vurguladı.

HAZIRLIK SÜRESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

Bununla birlikte İran uzmanı, Hayber'de de kullanılan hipergolik yakıtların ve oksitleyicilerin daha fazla itme enerjisi ürettiğinin ve daha küçük tanklarda depolanabileceğinin altını çizdi.

Hipergolik yakıtlar ve oksitleyiciler ayrıca füzedeki tanklarda yıllarca stabil kalabiliyor. Böylece füzelerin fırlatılmadan hemen önnce yakıt doldurulması gerekliliği ortadan kalkıyor ve hazırlık süresi önemli ölçüde kısalıyor.

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Örneğin Sovyetler Birliği'nin ürettiği Scud adlı sıvı yakıtlı balistik füzenin fırlatılması yaklaşık 60-90 dakika sürüyordı. Hayber'de bu süre yaklaşık 15 dakikaya indi.

Nedimi'ye göre bu tür özelikler, Hürremşehr'i hem taktik hem de stratejik füzeye dönüştürdü.