Ulaşması zor bir yükseklikte bulunan Hayber Kalesi ya da bir diğer ismiyle Kamus Kalesi ile korunan ve fethedilmesiyle Müslümanlar ile Yahudiler arasında süregelen sorunun kesin olarak çözüldüğü Hayber fethi kaç yılında gerçekleşti? İşte, tüm detaylar…

Hayber’in Fethi Ne Zaman Oldu?

Hayber’in İslam ordusu tarafından fethedilmesi; 629 yılında Müslümanlar ile Yahudiler arasında gerçekleşen Hayber Muharebesi’nin neticesinde gerçekleşmiştir. İslam ordularına Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin komutanlık yaptığı bu muharebede, sayıları yaklaşık 15 bine ulaşan Yahudi ordusu teslim olmak zorunda kalmış ve Hayber, Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

Hayber’in Fethi Kısaca Özet

Hayber’in Müslümanların yaşamakta olduğu Medine’ye yakın olması, Müslümanlar için büyük bir güvenlik sorunu yaratmaktaydı. Bunun yanı sıra Yahudiler ile Mekkeliler arasında yapılan antlaşmalarda, eğer Müslümanlar ile Mekkeliler savaşırlarsa Hayber Kalesi’nin Mekkelilere devredileceği kararlaştırılmıştı. Yaşanan tüm bu gelişmeler, Hayber’in fethedilmesini Müslümanlar için zorunlu hale getirdi.

629 yılında Medine’den hareket eden İslam ordusu Hayber Kalesi’nin önüne geldi ve toplamda 7 ayrı burçtan oluşan kalenin 6 burcunu ele geçirdi. Bu 7 burçtan en güçlü ve en korunaklısı olan Kamus burcuna saldıran İslam ordusuna, Yahudi birlikler ok saldırısıyla cevap verseler de Müslümanlar bu son burcu da ele geçirmeyi başarmıştır. Toplamda 10 gün süren kuşatmanın ardından Hayber Kalesi, Müslümanların eline geçmiş ve kale fethedilmiştir.

Hayber’in Fethi Sonuçları

629 yılında Müslümanlar ile Yahudiler arasında gerçekleşen Hayber Muharebesi ve Hayber’in fethi sonuçları şu şekilde sıralanabilir: