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Haberler Gündem Eğitim Tarih Hayber'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Olmuştur? Hayber Kalesi'nin Fethi Kısaca Özeti ve Önemi
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Hayber'in fethi ne zaman, kaç yılında olmuştur? Hayber Kalesi'nin fethi kısaca özeti ve önemi

Medine yakınlarından bulunan ve sahip olduğu verimli topraklar sebebiyle önemli bir merkez olan Hayber; İslamiyet öncesi dönemde Yahudi kabilelerin yaşadığı bir yerleşim yeridir. Ticaret yolları üzerinde bulunmasından ve üzerinden gelip geçen kervanlardan ötürü dikkat çeken bir yer olan Hayber’in fethi ne zaman oldu? Hayber Kalesi’nin fethi ile alakalı tüm bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Hayber'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Olmuştur? Hayber Kalesi'nin Fethi Kısaca Özeti ve Önemi
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Ulaşması zor bir yükseklikte bulunan Hayber Kalesi ya da bir diğer ismiyle Kamus Kalesi ile korunan ve fethedilmesiyle Müslümanlar ile Yahudiler arasında süregelen sorunun kesin olarak çözüldüğü Hayber fethi kaç yılında gerçekleşti? İşte, tüm detaylar…

Hayber’in Fethi Ne Zaman Oldu?

Hayber’in İslam ordusu tarafından fethedilmesi; 629 yılında Müslümanlar ile Yahudiler arasında gerçekleşen Hayber Muharebesi’nin neticesinde gerçekleşmiştir. İslam ordularına Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin komutanlık yaptığı bu muharebede, sayıları yaklaşık 15 bine ulaşan Yahudi ordusu teslim olmak zorunda kalmış ve Hayber, Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

Hayber’in Fethi Kısaca Özet

Hayber’in Müslümanların yaşamakta olduğu Medine’ye yakın olması, Müslümanlar için büyük bir güvenlik sorunu yaratmaktaydı. Bunun yanı sıra Yahudiler ile Mekkeliler arasında yapılan antlaşmalarda, eğer Müslümanlar ile Mekkeliler savaşırlarsa Hayber Kalesi’nin Mekkelilere devredileceği kararlaştırılmıştı. Yaşanan tüm bu gelişmeler, Hayber’in fethedilmesini Müslümanlar için zorunlu hale getirdi.

629 yılında Medine’den hareket eden İslam ordusu Hayber Kalesi’nin önüne geldi ve toplamda 7 ayrı burçtan oluşan kalenin 6 burcunu ele geçirdi. Bu 7 burçtan en güçlü ve en korunaklısı olan Kamus burcuna saldıran İslam ordusuna, Yahudi birlikler ok saldırısıyla cevap verseler de Müslümanlar bu son burcu da ele geçirmeyi başarmıştır. Toplamda 10 gün süren kuşatmanın ardından Hayber Kalesi, Müslümanların eline geçmiş ve kale fethedilmiştir.

Hayber’in Fethi Sonuçları

629 yılında Müslümanlar ile Yahudiler arasında gerçekleşen Hayber Muharebesi ve Hayber’in fethi sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Müslümanlar ile Yahudiler arasında devam eden sorun, bu fetih ile beraber kesin olarak çözülmüştür.
  • Şam ticaret yolu tamamen Müslümanların eline geçmiştir. Dönemin en önemli ticaret güzergâhlarından bir tanesi olan bu yolun Müslümanların eline geçmiş olması, İslam devletinin ekonomik olarak zenginleşmesine olanak sağlamıştır.
  • O tarihe kadar daima savunma savaşı gerçekleştiren İslam orduları, Hayber’in fethi sırasında ilk kez bir saldırı savaşı gerçekleştirmiş ve bu savaşı kazanmıştır.
  • Hayber Kalesi’nin fethedilmesiyle birlikte İslamiyet’e geçiş hız kazanmıştır. Özellikle İslam ordularının komutanlığını yapan Hz. Ali’yi gören Yahudiler, İslamiyet’i kabul etmişlerdir.
  • Şam ticaret yolunun Müslümanların eline geçmesi, aynı zaman da İslamiyet’in hızla yayılmasına da imkân sağlamıştır. Bu yol üzerinde gerçekleşen ticari faaliyet sebebiyle, İslamiyet uzak diyarlardaki topluluklar tarafından da kabul edilmeye başlanmıştır.
  • Ali’nin kullanmış olduğu ve bugün de önemli bir simge olarak kabul edilen Zülfikar kılıcı bu fetih sonrasında önemli bir sembol haline gelmiştir.
  • Yaşanan bu savaş esnasında Müslümanlardan 20 kişi hayatını kaybederken, Yahudiler için bu sayı 93 olmuştur.
  • Hayber’in fethedilmesiyle birlikte İslam orduları büyük ganimetler elde etmiştir.
  • Fetihten sonra, Hayber’de yaşamakta olan Yahudilerin şehirde kalmalarına izin verilmiştir. Ürettikleri ürünlerin yarısını vergi olarak verecek olan Yahudiler, şehirdeki tarımsal üretime destek olmaları için şehirde bırakılmışlardır.
  • Fethin ganimeti olarak ele geçirilen topraklar, 36 eş parçaya bölünmüştür. Bu toprakların 18’i devletin kasasına aktarılırken; geri kalan 18’i ise İslam ordusunda savaşan askerler arasında pay edilmiştir.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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