Antalya'da otluk alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
Antalya'nın Kemer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yaklaşık 150 arı kovanına zarar verdi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yaklaşık 150 arı kovanına zarar verdi.
Beldibi Mahallesi Çomaklılar mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan yangın yakındaki arı kovanlarına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 150 arı kovanı zarar gördü.
Öte yandan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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