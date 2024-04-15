Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otluk alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü

        Antalya'nın Kemer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yaklaşık 150 arı kovanına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 23:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yaklaşık 150 arı kovanına zarar verdi.

        Beldibi Mahallesi Çomaklılar mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede yayılan yangın yakındaki arı kovanlarına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 150 arı kovanı zarar gördü.

        Öte yandan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak
        Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        Dört dörtlük Cimbom!
        Dört dörtlük Cimbom!
        Mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklamıştı
        Mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklamıştı
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Alanyaspor – Galatasaray: 0-4
        Alanyaspor – Galatasaray: 0-4
        Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar
        Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar
        Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı
        Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı