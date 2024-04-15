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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 20:03 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:03
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:AlanyaOba

        Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 62 Hwang), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 69 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 77 Pione Sisto), Hassan (Dk. 62 Novais)

        Galatasaray: Muslera, Nelsson (Dk. 77 Davinson Sanchez), Abdülkerim Bardakçı, Aurier (Dk. 46 Kaan Ayhan), Köhn, Torreira (Dk. 85 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 77 Zaha), Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Ziyech), Icardi

        Goller: Dk. 56 ve 72 Barış Alper Yılmaz, Dk. 61 Ziyech, Dk. 83 Icardi (Galatasaray)

        Kırmızı kartlar: Dk. 19 Fatih Tekke (Teknik direktör), Dk. 64 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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