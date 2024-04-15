Antalya'daki kaza sonrası teleferik girişi kapatıldı; bölgede inceleme sürüyor

ANTALYA'dageçen yaz sezonunda 90 bin ziyaretçiye ulaşan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde kaza sonrası teleferik girişi kapatılırken, kabinin düştüğü noktada savcılık ve bilirkişi incelemesi sürüyor.

Antalya'da 12 Nisan'da saat 17.28'de Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaklaşık 23 saatlik çalışma sonrası teleferik kabinlerinde mahsur kalan 174 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada ihmali olduğu değerlendirilen ve dün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 5'i tutuklandu, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.