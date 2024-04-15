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        Haberler Dünya Tarihi bir ilk: Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı

        Tarihi bir ilk: Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı

        ABD'de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Davayı 'rezalet' olarak niteleyen Trump, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 16:41 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:42
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        Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı
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        Eski Başkan Donald Trump'ın New York'taki ceza davası bugün başladı. Trump, tarihi 'sus payı' davasında jüri seçiminin başlaması için TSİ 16.00'da mahkemeye geldi.

        Mahkeme girişinde konuşan Trump, davayı 'rezalet' olarak niteledi.

        Ancak dava süreci belirsizliğini koruyor.

        Jüri seçiminin bir haftayı bulacağı açıklanırken, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in ofisinde kıdemli dava avukatı olarak görev yapan Joshua Steinglass, "Eski Başkan Trump gibi herkesin aşina olduğu bir kişinin yargılandığı bir davada jüri seçmek benzersiz sorunlar yaratıyor" ifadesini kullandı.

        Duruşmanın başlamasından önce polis adliye binasının önünde barikatlardan oluşan bir labirentin ortasında nöbet tutarken, Trump'ı Trump Tower'daki dairesinden taşıyan siyah ciplerden oluşan konvoy helikopterler tarafından gölgelendi.

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        Caddenin karşısındaki meydanda toplanan az sayıda protestocu, ellerinde "KAYBEDEN" ve "Trump'ı şimdiden mahkum edin" yazılı dövizler taşıdı.

        Bu dava bazı hukuk uzmanları tarafından Trump'ın karşı karşıya olduğu dört cezai kovuşturma arasında en önemsiz olanı olarak görülse de, 5 Kasım seçimlerinden önce mahkemeye çıkması garanti olan tek dava.

        Suçlu bulunursa Başkan olabilir mi?

        Donald Trump suçlamaları reddediyor. Suçlu bulunması halinde yine Başkan seçilebilir ancak Reuters/Ipsos anketine göre suçlu bulunması Trump'ın şansını azaltabilir.

        New York eyaleti savcıları Trump'ı Stormy Daniels'ın 2006 yılında yaşadıklarını söylediği bir cinsel ilişki hakkında sessizliğini satın almak için yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçluyor.

        Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir.

        Davanın altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.

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