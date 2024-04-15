Tarihi bir ilk: Donald Trump'ın 'sus payı' davası başladı

Eski Başkan Donald Trump'ın New York'taki ceza davası bugün başladı. Trump, tarihi 'sus payı' davasında jüri seçiminin başlaması için TSİ 16.00'da mahkemeye geldi.

Mahkeme girişinde konuşan Trump, davayı 'rezalet' olarak niteledi.

Ancak dava süreci belirsizliğini koruyor.

Jüri seçiminin bir haftayı bulacağı açıklanırken, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in ofisinde kıdemli dava avukatı olarak görev yapan Joshua Steinglass, "Eski Başkan Trump gibi herkesin aşina olduğu bir kişinin yargılandığı bir davada jüri seçmek benzersiz sorunlar yaratıyor" ifadesini kullandı.

Duruşmanın başlamasından önce polis adliye binasının önünde barikatlardan oluşan bir labirentin ortasında nöbet tutarken, Trump'ı Trump Tower'daki dairesinden taşıyan siyah ciplerden oluşan konvoy helikopterler tarafından gölgelendi. REKLAM Caddenin karşısındaki meydanda toplanan az sayıda protestocu, ellerinde "KAYBEDEN" ve "Trump'ı şimdiden mahkum edin" yazılı dövizler taşıdı. Bu dava bazı hukuk uzmanları tarafından Trump'ın karşı karşıya olduğu dört cezai kovuşturma arasında en önemsiz olanı olarak görülse de, 5 Kasım seçimlerinden önce mahkemeye çıkması garanti olan tek dava.

Suçlu bulunursa Başkan olabilir mi? Donald Trump suçlamaları reddediyor. Suçlu bulunması halinde yine Başkan seçilebilir ancak Reuters/Ipsos anketine göre suçlu bulunması Trump'ın şansını azaltabilir. New York eyaleti savcıları Trump'ı Stormy Daniels'ın 2006 yılında yaşadıklarını söylediği bir cinsel ilişki hakkında sessizliğini satın almak için yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçluyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir.