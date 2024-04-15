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        Antalya'da evinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:01
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        Antalya'da evinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

        Belirlenen adrese düzenlenen baskında valize gizlenmiş 30 kilogram skunk maddesi ele geçirildi, evdeki şüpheli N.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyon ve narkotik dedektör köpeğinin valiz içerisindeki uyuşturucuyu bulması polis ekipleri tarafından kamerayla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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