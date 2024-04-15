Antalya'da evinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Operasyon ve narkotik dedektör köpeğinin valiz içerisindeki uyuşturucuyu bulması polis ekipleri tarafından kamerayla kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

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