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        Antalya'da parkta tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:57 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:57
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        Antalya'da parkta tabancayla vurulmuş halde bulunan kişi öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Yavuz Selim Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki parkta bir kişinin yaralı olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tabancayla vurulduğu belirlenen Fırat Erbi (24), sağlık ekibince Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Erbi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Olay yerinde 4 boş mermi kovanı bulan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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