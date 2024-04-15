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        Kilosu 600 bin lira olan safranın bir avucu ile 1 gram altının fiyatı eşitlendi

        DÜNYANINen değerli baharatlarından olan ve değeri nedeniyle gram ile satılan safranın kilogram fiyatı 600 bin liraya ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:45
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        Kilosu 600 bin lira olan safranın bir avucu ile 1 gram altının fiyatı eşitlendi
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        DÜNYANINen değerli baharatlarından olan ve değeri nedeniyle gram ile satılan safranın kilogram fiyatı 600 bin liraya ulaştı. Bir avuç içerisine sığan 4 gram safran ile 1 gram altının fiyatı, aynı seviyeye geldi.

        Dünyanın en değerli ürünleri arasında yer alan ve üretimdeki zorluğu, yılda 1 kez yapılan hasadı nedeniyle fiyatı yüksek olan safran, baharat dışında gıda, boya ve ilaç sanayinde sıklıkla kullanılıyor. Üretimdeki zorluğu nedeniyle fiyatı yüksek olan safranın kilosu, internette 600 bin liraya satılıyor. Çiçek başı 3 dal çıkan ve 1 kilogram ağırlığa ulaşabilmesi için 450 bin dal toplanması gereken baharatın bir avuç içerisine sığan 4 gramı ile 1 gram altının fiyatı, aynı seviyeye geldi.

        'TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ İLE TOPLANMASI GEREKİYOR'

        Safranın üretim zorluğunu anlatan Gıda Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Safran, dünyadaki en pahalı gıdalardan biri. Sadece belli bölgelerde yetiştirilebilen safran aslında bir çiçek. İran, Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde yetiştiriliyor. Yetiştirmesi ve toplaması çok zahmetli. Çok hafif bir baharat ve bu nedenle 10 gram fiyatı, 5 ila 6 bin liraya kadar çıktı. 1 çiçekte 3 safran kılı bulunmakta. 1 kilogram için ise 150 bin çiçekten 450 bin adet safran toplamanız gerekiyor. Bu kadar çiçeğin tamamen el işçiliği ile toplanması gerekiyor" dedi.

        'KİLOSUNU 1000 LİRAYA BULMAK İMKANSIZ'

        Safran adı altında piyasada çok fazla taklit ürün yer aldığını belirten Manavoğlu, "Safranın kullanımına baktığımızda, kendisinden binlerce kilogram fazla ağırlıktaki ürünlere rengini verebiliyor. Gıda, boya ve ilaç sanayinde oldukça kullanılıyor. Bu ürünün kilosunu 500 liraya, 1000 liraya bulmak imkansız. Ancak baktığımızda bu fiyatlarla da karşımıza çıkıyor. Mısır koçanlarını, Hindistan cevizi ipliklerini hatta at kıllarını bile boyayarak safran diye satışa sunuyorlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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