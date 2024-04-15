Teleferik kazası ön raporu; bakım, onarım, denetimde kusurlar var (8)

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CEZAEVİÖNÜNDE ADALET NÖBETİAntalya'da CHP'li bir grup, il başkanlığı önündeki açıklamanın ardından Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Cezaevi önüne gitti.
CEZAEVİÖNÜNDE ADALET NÖBETİ
Antalya’da CHP’li bir grup, il başkanlığı önündeki açıklamanın ardından Kepez Belediye Başkanı CHP’li Mesut Kocagöz’ün tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Cezaevi önüne gitti. CHP’li heyet, Kocagöz ile görüşmek için cezaevi yönetimine talepte bulunurken, bir grup da cezaevi girişinde bekledi. Kalabalık adına açıklama yapan Bülent Yurdakul, adalet için beklemeye geldiklerini ve adalet nöbeti tutacaklarını söyledi. Mesut Kocagöz’ün tahliye edileceği güne kadar bekleyeceklerini ifade eden Yurdakul, “Başkanımız haksız yere tutuklanmış ve bu cezaevine getirilmiştir. Bugünden itibaren başkanımızı sevenler olarak, gençlik kollarımızla birlikte burada adalet nöbeti tutacağız. Başkanımız çıkana kadar burada bekleyeceğiz” dedi.
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