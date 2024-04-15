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        Teleferik kazası ön raporu; bakım, onarım, denetimde kusurlar var (8)

        CEZAEVİÖNÜNDE ADALET NÖBETİAntalya'da CHP'li bir grup, il başkanlığı önündeki açıklamanın ardından Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Cezaevi önüne gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 01:37 Güncelleme: 15.04.2024 - 01:40
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        Teleferik kazası ön raporu; bakım, onarım, denetimde kusurlar var (8)
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        CEZAEVİÖNÜNDE ADALET NÖBETİ

        Antalya’da CHP’li bir grup, il başkanlığı önündeki açıklamanın ardından Kepez Belediye Başkanı CHP’li Mesut Kocagöz’ün tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Cezaevi önüne gitti. CHP’li heyet, Kocagöz ile görüşmek için cezaevi yönetimine talepte bulunurken, bir grup da cezaevi girişinde bekledi. Kalabalık adına açıklama yapan Bülent Yurdakul, adalet için beklemeye geldiklerini ve adalet nöbeti tutacaklarını söyledi. Mesut Kocagöz’ün tahliye edileceği güne kadar bekleyeceklerini ifade eden Yurdakul, “Başkanımız haksız yere tutuklanmış ve bu cezaevine getirilmiştir. Bugünden itibaren başkanımızı sevenler olarak, gençlik kollarımızla birlikte burada adalet nöbeti tutacağız. Başkanımız çıkana kadar burada bekleyeceğiz” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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