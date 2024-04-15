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        CHP Antalya İl Başkanı Kamacı'dan Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki

        CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin soruşturmada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 00:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 00:15
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        CHP Antalya İl Başkanı Kamacı'dan Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki
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        CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin soruşturmada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki gösterdi.

        Kamacı, Antalya Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın başladığı günden bu yana yürütülen soruşturma kapsamında gözaltıların yapıldığını söyledi.

        Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğunu hatırlatan Kamacı, şunları kaydetti:

        "Tutuklamanın tek nedeni 'Neden ağır bakım hizmeti 2 ayda bitmedi de 30 günde bitti' düşüncesi. Başka hiçbir neden yok. Mesut başkanın tutuklanmasının tek nedeni 30 yıl sonra Kepez'i almamızdır. İktidarın demokrasi anlayışı budur. Kepez'i 30 yıl sonra CHP'li belediye yaptık ve kolay kolay pabuç bırakmayacağız."

        Kamacı'nın açıklamasının ardından partililer, adliye önünden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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