CHP Antalya İl Başkanı Kamacı'dan Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki

"Tutuklamanın tek nedeni 'Neden ağır bakım hizmeti 2 ayda bitmedi de 30 günde bitti' düşüncesi. Başka hiçbir neden yok. Mesut başkanın tutuklanmasının tek nedeni 30 yıl sonra Kepez'i almamızdır. İktidarın demokrasi anlayışı budur. Kepez'i 30 yıl sonra CHP'li belediye yaptık ve kolay kolay pabuç bırakmayacağız."

Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğunu hatırlatan Kamacı, şunları kaydetti:

Kamacı, Antalya Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın başladığı günden bu yana yürütülen soruşturma kapsamında gözaltıların yapıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.