Fenerbahçe'den deplasman rekoru! Dzeko tarihe geçti

Bir sezon içinde deplasman galibiyeti rekoru

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla ligde deplasman galibiyeti rekorunun yeni sahibi oldu. Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süre maç kazanan (12) takım olan sarı-lacivertliler, devam eden bir sezonda ise şu ana dek en çok üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı.