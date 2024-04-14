Bazı hayvanların içgüdüleri var mıdır, yoksa bu davranışlar öğrenilmiş midir?

TEMEL DAVRANIŞLAR ÖĞRENİLMİŞTİR

Blumberg, temel davranışların öğrenilen davranışlar olduğunu söyledi. Tüm hayvanların hayatta kalmak için su içmesi gerekiyor, ancak deneyler, yalnızca kuru gıdayla beslenen farelerin susadıklarında su içmeyi öğrendiğini gösterdi. Blumberg ve Lickliter, bu nedenlerden dolayı doğa ve yetiştirmenin yanlış bir ikilik sunduğunu belirtti.

Blumberg, "Su gibi hayati bir şey için bile, dünyayı nasıl dolaşacağınızı öğrenmeniz için önemli deneyimler var" dedi.

Kaynak: Live Science