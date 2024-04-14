Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük - Fenerbahçe MAÇI CANLI YAYIN! Karagümrük Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB canlı skor - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

        Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler zorlu virajda 3 puana uzanarak maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor. 31 maçta 30 puan toplayan Fatih Karagümrük ise Tolunay Kafkas'la çıkışa geçmek ve küme düşme hattından hızla uzaklaşma peşinde

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.04.2024 - 18:05 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karşılaşma oynanıyor...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

        FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Koray, Levent, Bertolacci, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Ryan Mendes, Güven Yalçın

        TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas

        FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan Can, Tadic, Dzeko

        TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

        Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.

        SEKİZ EKSİK VAR

        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçında sahaya sekiz eksikle çıkıyor.

        REKLAM

        Belindeki rahatsızlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder'in yanı sıra Yunanistan deplasmanında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, bu maçta forma giyemeyecek. Oosterwolde, aynı zamanda cezalı durumda.

        Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Alexander Djiku ile sakatlıklarını atlatmalarına karşın hazır olmayan Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

        Sakat oyuncuların yanı sıra Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat da cezalı olan isimler.

        VAR KOLTUĞUNDA PORTEKİZLİ HAKEM

        Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak. Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.

        LİGDEKİ 16. RANDEVU

        Fenerbahçe rakibiyle lig tarihinde 16. kez karşı karşıya geliyor.

        İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 15 lig maçında Fenerbahçe 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

        REKLAM

        Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

        DEPLASMANDA YENİLMEDİ

        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile ligde bugüne kadar 7 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

        Bu maçların 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 3 kez de rakibiyle berabere kaldı.

        Fenerbahçe'nin attığı 12 gole Fatih Karagümrük 8 golle karşılık verdi.

        İLK MAÇI KIRMIZI-SİYAHLILAR KAZANDI

        İki takım arasında oynanan 15 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken, bu müsabaka iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.

        12 Kasım 1959'da Mithatpaşa Stadı'nda oynanan maçı kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken, bu karşılaşmanın ardından oynanan 14 mücadelede ise Fenerbahçe kaybetmedi.

        9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.

        REKLAM

        Sarı-lacivertli ekip, bu turu geçerek son 16 turunda Fransa'nın Nice ekibiyle eşleşmişti.

        ALTI KARŞILAŞMA, FENERBAHÇE'NİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI

        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.

        Fatih Karagümrük de rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.

        İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 6 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Ligde geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka, iki takım arasındaki en gollü maç oldu.

        Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Batshuayi'nin golüyle skoru 5-4'e getirerek 3 puana uzandı.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde iç saha galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Fenerbahçe (3B 4M).
        • Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük'e rakip olduğu ilk maçı kaybeden Fenerbahçe (Kasım 1959), daha sonraki 14 karşılaşmada yenilgi almadı (10G 4B) ve son üç randevudan galip ayrıldı.
        • Süper Lig'deki son altı maçını kazanamayan Fatih Karagümrük (3B 3M), daha uzun bir galibiyet hasretini en son Eylül 1962-Ocak 1963 arasındaki 10 karşılaşmalık süreçte yaşadı.
        • Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde tek sezonda üst üste 10 dış saha galibiyeti alan ilk takım olmak için sahaya çıkacak.
        • Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük (3G 3B), daha uzun bir seriyi en son Şubat-Mayıs 2022 arasında yakaladı (7 maç).
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı